Участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова ведет свой видеоблог, некий гид по беременности. Поскольку девушка ждет ребенка, она подробно рассказывает, как протекает ее беременность.



И при этом пытается учить будущих мам «премудростям», которые помогут им, по ее мнению, при подготовке к родам. Однако многие девушки, даже не беременные, все факты, которые преподносит Женя, знают и без ее видеоблогов. Например, недавно Женя открыла «секрет», что беременным не стоит увлекаться лекарствами, поскольку это может плохо отразиться на здоровье ребенка. Вообщем, «блеснула» в очередной раз интеллектом.



