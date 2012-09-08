"Восточный базар" заговорил и запел в Украине

В Украине накануне вечером в киноконцертном зале «Юбилейный» в Ялте открылся восьмой международный песенный фестиваль «Восточный базар». Церемония началась с 30-тиминутным опозданием появлением на сцене трио ведущих, возглавляемое турецким актером Эрканом Тарканом, передаёт с места события корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Стоит отметить, что задержка начала мероприятия стала визитной карточкой киноконцертного зала «Юбилейный». На прошлой неделе здесь с опозданием в час начался Crimea Music Fest.

Ведущие «Восточного базар» поочередно говорили на трех языках: турецком, крымскотатарском и русском.

Первым с приветственным словом выступил доктор философии, президент фестиваля экс-заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов. Он на крымскотатарском и русском языках коротко поздравил гостей и участников с началом фестиваля и пожелал всем удачи.

Член президиума Верховной Рады Крыма Ремзи Ильясов от имени парламента автономии и спикера ВР АРК Владимира Константинова пожелал участникам победы. Ильясов напомнил собравшимся, что Крым издавна находится на пересечении торговых путей с востока и запада, и фестиваль «Восточный базар», по мнению Ильясова, это «Крым в миниатюре».

Атташе по вопросам культуры Турции обратился к зрителям на русском. Он не был оригинален, в очередной раз поблагодарив организаторов и пожелав удачи участникам.

После этого ведущие еще минут пять несли милые глупости из серии: «Музыка и красота спасут мир», после чего начались конкурсные выступления.