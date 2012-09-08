Мадонна, раздевшись, поблагодарила бога за Обаму (ВИДЕО)

Американская поп-исполнительница Мадонна, выступая 7 сентября в Нью-Йорке сняла с себя блузку, чтобы показать зрителям надпись "ОBAMA" на спине. Но обнажилась не совсем, осталась в лифчике.

"Этим вечером я не хочу демонстрировать вам свои ягодицы. Вместо этого я хочу показать вам то, что я думаю", - сказала Мадонна и поблагодарила Бога за то, что "на свете есть Мишель Обама а, кроме того, ее прекрасный муж".

Концерт Мадонны на Yankee Stadium в Нью-Йорке проходил одновременно со съездом демократов в штате Северная Каролина, на котором Б. Обама был официально выдвинут в президенты США. На шоу собралось около 40 тысяч зрителей, сообщает РБК.