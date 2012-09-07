Алена Водонаева атаковала Филиппа Киркорова

Телеведущая Алена Водонаева атаковала короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

После того, как артист признался, что смотрит "Каникулы в Мексике", Водонаева засыпала Киркорова своими фотками, видео-приветами и в итоге пригласила артиста на реалити-шоу в Мексику, которое она ведет, сменив Жанну Фриске. Филипп пока не готов рвануть в Мексику.

Водонаева послала звезде российского шоу-бизнеса твит, напоминающий сообщение от любимой девушки.

"Настроение ужас!!! А твоих песен нет в телефоне. Как всегда спасает только он один ... Плаваю в песнях. Никого не хочу слышать. Молчу", - написала ведущая "Каникул в Мексике" в своем блоге.

У Киркорова в ответ нашлось одно слово: "Однако…".