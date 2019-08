Рианна стала победительницей премии Video Music Awards 2012 (ВИДЕО)

Певица Рианна стала победительницей в главной номинации премии Video Music Awards 2012.

Музыкальный телеканал MTV в четверг объявил победителей на церемонии в Лос-Анджелесе.

Главный приз за лучшее видео года достался Рианне за композицию "We Found Love", исполненную с Кэлвином Харрисом.

Британский бойз-бэнд One Direction победил в трех номинациях.

Клип One Direction "What Makes You Beautiful" был признан лучшим поп-видео и получил приз за лучшие визуальные эффекты, а сама группа выиграла номинацию "Лучший новый артист".Лучшим рок-видео был признан клип группы Coldplay на песню "Paradise", лучшим хип-хоп-видео - клип Дрейка и Лил Уэйна "HYFR".

В двух номинациях (лучшая режиссура и лучшая кинематография) победила M.I.A. с клипом "Bad Girls". Два приза также достались Крису Брауну за песню "Turn Up The Music" - в номинациях "Лучшее мужское видео" и "Лучшая хореография". За лучшее женское видео была награждена Ники Минаж с песней "Starships".

В Интернете размещен видеоролик, записанный от лица участниц панк-группы Pussy Riot.

Данная видеозапись была показана участникам и гостям церемонии MTV Video Music Awards 2012.