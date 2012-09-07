Жанна Фриске, Андрей Малахов и Никита Джигурда зажгли на дне рождения (ФОТО)
7 сентября 2012, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Жанна Фриске, Андрей Малахов, Никита Джигурда зажгли на одном дне рождения в московском кафе.
День рождения реалити-шоу «Каникулы в Мексике» отмечали 5 сентября. На вечеринку были приглашены звезды шоу-бизнеса: стилист Влад Лисовец, певица Глюк'oZa, группа 5sta Family, Габриэлла, Лена Кулецкая, солистка «Фабрики» Катя Ли, Алексей Кабанов из группы «Корни» и другие знаменитости. Ведущими вечера были ви-джеи MTV Артем Королев и Женя Петрова.
А главной звездой стала, безусловно, Жанна Фриске. Первая хозяйка мексиканской виллы, которая провела на съемочной площадке «Каникул» целых 7 месяцев! Артем Королев и Женя Петрова попросили Жанну не только поздравить проект с днем рождения, но и напомнить, что нужно делать, если тебя укусил скорпион. В Мексике Фриске приходилось зубрить памятку на случай укусов всякой ядовитой живности.
Нынешняя ведущая проекта, Алена Водонаева, сейчас находится в Мексике на съемках, и поэтому прийти на вечеринку не смогла. Она прислала видеообращение, в котором объявила об открытии официального фан-клуба «Каникул». Фанаты в долгу не остались – тут же выяснилось, что они… собрали для Алены посылку с продуктами! Представители фан-клуба вышли на сцену и передали Артему Королеву и Жене Петровой большую коробку со шпротами, солеными огурцами, черным хлебом, гречкой…Кстати, в Мексике на съемках «Каникул» сейчас находится Филипп Киркоров! Совсем недавно он прямо во время своего концерта пообещал Алене, что приедет на шоу. Видеоролик с его приветом Водонаевой моментально стал хитом рунета. И Филипп сдержал свое слово!
После поздравлений Жанны, Алены и Филиппа началось вручение «Мексиканских «Оскаров» звездным гостям проекта, которые в первом сезоне побывали на вилле Жанны Фриске и помогли сделать «Каникулы» еще ярче.
Первый «Оскар» (который, на самом деле, представлял собой кактус с забавным мексиканским принтом), как самая яркая, мудрая и терпеливая звезда «Каникул», получила сама Жанна.
Никита Джигурда получил кактус в номинации «Самая харизматичная и непосредственная звезда «Каникул».
Чтобы подтвердить этот статус, он, нисколько не смущаясь, прочитал со сцены собственное стихотворение:
Модным станет мужчин меньшинство
Так восславим торжественно геев
Чем добрей мы к ним, тем наш ствол
Для всемирной п***ы ценнее!