Жанна Фриске, Андрей Малахов и Никита Джигурда зажгли на дне рождения (ФОТО)

Жанна Фриске, Андрей Малахов, Никита Джигурда зажгли на одном дне рождения в московском кафе.

День рождения реалити-шоу «Каникулы в Мексике» отмечали 5 сентября. На вечеринку были приглашены звезды шоу-бизнеса: стилист Влад Лисовец, певица Глюк'oZa, группа 5sta Family, Габриэлла, Лена Кулецкая, солистка «Фабрики» Катя Ли, Алексей Кабанов из группы «Корни» и другие знаменитости. Ведущими вечера были ви-джеи MTV Артем Королев и Женя Петрова.

А главной звездой стала, безусловно, Жанна Фриске. Первая хозяйка мексиканской виллы, которая провела на съемочной площадке «Каникул» целых 7 месяцев! Артем Королев и Женя Петрова попросили Жанну не только поздравить проект с днем рождения, но и напомнить, что нужно делать, если тебя укусил скорпион. В Мексике Фриске приходилось зубрить памятку на случай укусов всякой ядовитой живности.









Нынешняя ведущая проекта, Алена Водонаева, сейчас находится в Мексике на съемках, и поэтому прийти на вечеринку не смогла. Она прислала видеообращение, в котором объявила об открытии официального фан-клуба «Каникул». Фанаты в долгу не остались – тут же выяснилось, что они… собрали для Алены посылку с продуктами! Представители фан-клуба вышли на сцену и передали Артему Королеву и Жене Петровой большую коробку со шпротами, солеными огурцами, черным хлебом, гречкой…Кстати, в Мексике на съемках «Каникул» сейчас находится Филипп Киркоров! Совсем недавно он прямо во время своего концерта пообещал Алене, что приедет на шоу. Видеоролик с его приветом Водонаевой моментально стал хитом рунета. И Филипп сдержал свое слово!

После поздравлений Жанны, Алены и Филиппа началось вручение «Мексиканских «Оскаров» звездным гостям проекта, которые в первом сезоне побывали на вилле Жанны Фриске и помогли сделать «Каникулы» еще ярче.

Первый «Оскар» (который, на самом деле, представлял собой кактус с забавным мексиканским принтом), как самая яркая, мудрая и терпеливая звезда «Каникул», получила сама Жанна.









Никита Джигурда получил кактус в номинации «Самая харизматичная и непосредственная звезда «Каникул».









Чтобы подтвердить этот статус, он, нисколько не смущаясь, прочитал со сцены собственное стихотворение:

Модным станет мужчин меньшинство

Так восславим торжественно геев

Чем добрей мы к ним, тем наш ствол

Для всемирной п***ы ценнее!