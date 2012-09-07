Николай Басков посоветовал Садальскому перестать ему завидовать

Станислав Садальский обозвал в своем ЖЖ холуем Николая Баскова, прокомментировав прошедшую в Турции свадьбу сына миллиардера. Актер рассказал, как певец пресмыкался перед сильными мира сего.



« Боже, как же вылизывали наши артисты Тельмана. Даже мне было за них и за Россию стыдно и неудобно. В холуях же перед властьимущими всех превзошел Басков. Он был отомщен, предсовмина одной из стран СНГ пренебрежительно приказал Николаю: «Эй, ты! быстро подошел ко мне, взял микрофон... и продолжай вести вечер», - рассказывает Стас Садальский в своем блоге.



А Басков остался очень доволен от своей роли тамады на свадьбе сына миллиардера Тельмана Исмаилова. О том, что он побывал на суперсвадьбе и вел ее вместе с Игорем Верником, Николай сообщил в Твиттере, пишет uznayvse.ru.

На выпады Садальского Басков отреагировал довольно мирно.

« Дорогой Стас не надо уж так мне завидовать и придумывать в вашем больном воображении небылицы про меня и моих друзей!», заявил певец в своем микроблоге.



Филипп Киркоров тут же ехидно высказался в поддержку своего коллеги:

« Дорогой Николай! Нет повода для расстройства! Похоже, Вы, действительно, стали мегаStar, если Садальский переключился с меня на Вас!», написал он в Твиттере.



