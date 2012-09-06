Животик Яны Рудковской заметно округлился (ФОТО)

Продюсер Яна Рудковская и Фигурист Евгений Плющенко очень мечтали о ребенке. И вот их мечта осуществилась - Яна беременна. Поначалу Рудквоская скрывала свое интересное положение.

Но животик уже заметно округлился, и продюсер не только рассказала всю правду, но показала свой животик. «Времена меняются… И… фигура тоже», - подписала Яна Рудковская фотографию на страничке в соцсети.

Яна также сообщила, что временно прекращает съемочный процесс для журналов.

Напомним, от первого брака у Рудковской два сына. У Плющенко тоже есть сын. Говорят, они ждут мальчика.