Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс дебютирует на Неделе высокой моды

В Нью-Йорке открывается традиционное фэшн-шоу: очередная Неделя высокой моды, которую организует компания Mercedes-Benz. Главной площадкой моды, как запланировано, станет Линкольн-центр.

Свои творения вниманию публики представят именитые кутюрье: Донна Каран, Кельвин Кляйн, Вера Вонг, Ральф Лорен, Марк Джейкобс и другие.

Особое внимание, как ожидается, будет уделено новоявленному модельеру - актрисе Кэти Холмс, бывшей жене Тома Круза. Холмс представит на неделе высокой моды коллекцию одежды собственного дизайна.