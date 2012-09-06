Беременность певицы Ирина Дубцовой оказалась ложной

Беременность певицы и композитора Ирина Дубцовой оказалась ложной. На конкурсе «Новая волна» артистка узнала, что беременна. В Юрмале Дубцову подташнивало, она ощущала слабость.

Певица обрадовалась, что второй раз станет мамой и сообщила всем своим знаковым радостную весть. Напомним, недавно она вышла замуж. Но совсем недавно Ирину увидели курящей и стройной - никакого живота.

Как выяснилось, беременность оказалась ложной, пишет 7d.org.ua. Дубцова пришла к своему врачу подтвердить беременность, а ей сообщили, что ее нет. Вероятно, из-за плотного рабочего графика и перенапряжения у девушки изменился гормональный фон. Случается, в таких случаях тесты на беременность могут показывать положительный результат. Медики посоветовали Ирине побольше отдыхать.