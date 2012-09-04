Самая возрастная участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова сейчас отдыхает в Турции, но умудряется контролировать события, происходящие на реалити-шоу.

На днях главная сплетница рассказала про новый конкурс, победители которого получат в подарок загородный дом и землю в Подмосковье. В конкурсе будут принимать участие не просто жители «Дома-2», а именно пары.

Фанаты скандальной телепрограммы подумали, что победителем нового конкурса станет Евгения Феофилактова. Напомним, Жене не достался титул «Человек года». Борьба будет ожесточенной.

Агибалова утверждает, что пара, которая победит в конкурсе, покинет проект в ближайшее время.

Не исключено, что победителем станут Ольга и Илья Гажиенко. Для своей дочери Оли Ирина Александровна готова сделать всё.

Восстановили отношения и Иван Барзиков и Либерж Кпадону. Они тоже не откажутся от дорогого подарка.