Брэд Питт сделал Анджелине Джоли подарок для снятия стресса

О том, что звезды Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли собираются пожениться, говорят и говорят. О свадьбе и свадебных подарках многодетной пары писали не раз. Появлялись даже фото, якобы со свадьбы знаменитостей.

Одна из последних новостей - Брэд Питт подарил любимой полигон и склад оружия. Об этом подарке, с помощью которого Джоли сможет снимать стресс, она мечтала давно, пишет The Sun. Полигон, оснащенный мишенями в виде человеческих фигур, находится в Шато-Мираваль — поместье актерской пары на юге Франции.