В ГУП "Ритуал" подтвердили, что известная певица Алла Пугачева выкупила место на Кузьминском кладбище в Москве. На этом кладбище покоится мама Аллы Борисовны, похоронены отец и брат.

Ранее в СМИ появились слухи, что Примадонна российской эстрады решила задуматься о загробной жизни и приобрела место на одном из столичных кладбищ. Руководитель пресс-службы ГУП "Ритуал" сказал, что эта практика распространена среди людей, которые заботятся о своем будущем, пишет газета "Московский комсомолец".

По его словам, возможность захоронения в семейно-родовом блоке появилась после того, как на Кузьминском кладбище прошла реконструкция.