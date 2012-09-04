В "Ритуале" подтвердили, что Алла Пугачева выкупила место на кладбище
4 сентября 2012, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В ГУП "Ритуал" подтвердили, что известная певица Алла Пугачева выкупила место на Кузьминском кладбище в Москве. На этом кладбище покоится мама Аллы Борисовны, похоронены отец и брат.
Ранее в СМИ появились слухи, что Примадонна российской эстрады решила задуматься о загробной жизни и приобрела место на одном из столичных кладбищ. Руководитель пресс-службы ГУП "Ритуал" сказал, что эта практика распространена среди людей, которые заботятся о своем будущем, пишет газета "Московский комсомолец".
По его словам, возможность захоронения в семейно-родовом блоке появилась после того, как на Кузьминском кладбище прошла реконструкция.