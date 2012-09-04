Света из Иваново - телезвезда. Кто и почему становится звездами в России?

Тележурналистке Светлане Курицыной, известной как "Света из Иваново", отказали в аккредитации в качестве парламентского корреспондента. Пресс-служба Совета Федерации обосновала свой отказ тем, что Курицыну, которая ведет на НТВ программу "Луч Света", предлагали аккредитовать не от телеканала, а от ОАО, которое делает передачу, а оно не является СМИ.

Согласно действующему законодательству, аккредитацию в пресс-службах органов власти получают только сотрудники СМИ, сообщает РИА Новости. О том, что Светлана Курицына будет освещать деятельность парламента, сообщалось на сайте НТВ. "Пока Светлана аккредитована в Госдуме и Совете Федерации, но не исключено, что ей придется поработать и с другими органами власти", - говорилось в сообщении.

Напомним, 21 июля текущего года в эфире канала НТВ вышла 1-ая серия передачи "Луч Света" с Курицыной. И программа стала одним из самых рейтинговых развлекательных шоу в субботнее время прайм-тайм на "НТВ", писали "Известия".

Рейтинги передачи "Луч Света" оказались наиболее высокими, по сравнению с выпусками КВН или Comedy Club.

Многие блоггеры рунета смакуют новую фотографию "Светы из Иваново" (Светланы Курицыной), которая держит пачку долларов. Бывший сотрудник НТВ Антон Красовский красноречиво поздравил Светлану с ее первым гонораром и опубликовал фотографию у себя в микроблоге.

"Света из Иваново с первой получкой. Это ж сколько она получает-то? Тыщи 4?", - написал в своем микроблоге шеф-редактор скандально-известного шоу "НТВшники".

С древнего Рима известно, что для успеха власти народу нужно давать "хлеба и зрелищ", - пояснил обозреватель Академии Masterforex-V Сергей Михайлович Крупенин. Задача культуры и шоу-бизнеса - заполнение ниши "зрелищ" в каждом из государств. Формула "куда мы идем" очень проста: скажите, кто у вас кумир и я скажу в какой стране вы живете. Например, в СССР аксиомой было уважение государства к зрителю и признанными звездами становились лишь те, кто имел, как минимум, профессиональное образование или музыкальное (Примадонна Алла Пугачева училась в Московском государственном музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, София Ротару закончила дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища, затем Кишиневский институт искусств им. Музыческу и т.д.), или, если это ведущий телепередачи - в обязательном порядке было окончание театрального ВУЗа или хотя бы школы дикторов (на 1-м канале ее вел известный ведущий и диктор Игорь Кириллов), т.к. без "правильно поставленной речи" никого в телеэфир не выпускали и не пропускали.

В современной России "культура" и "шоу-бизнес" идут за толпой. Нравится толпе "подглядывание в замочную скважину" шоу "Дом-2" с интригами, оскорблениями, тасканием за волосы, драками, расцарапанными лицами, изменами, эротикой и сексом - пожалуйста, сообщает "Биржевой лидер".

PR успех "Светы Курицыной из Иваново" - логичный итог куда ведут россиян современная "культура" и "шоу-бизнес" в России - в тупик. С точки зрения пиара, нужно отдать должное высокому профессионализму продюсеров и редакторов НТВ, понявших или интуитивно уловивших современный тренд развития шоу-бизнеса, взяв в качестве ведущей "девушку из провинции".

Ее не спутаешь ни с кем, мало того, самим звездам шоу-бизнеса "по приколу" отвечать на прямые вопросы "Светы из Иваново":

- В чем секрет успеха в шоу-бизнесе?, - спрашивает наивная "Света из Иваново", на что певец Прохор Шаляпин запросто отвечает прямо в эфир: "Потому что это шоу-бизнес, деточка. Ты хочешь выглядеть хорошо, дорого и богато? Ложись, будешь зарабатывать себе на имя".

Света Курицына: "А как Вы думаете, талант, он при рождении дается или его приобретают?". Это уже к Валерию Золотухину И что в ответ слышит от актера: "При зачатии. И даже когда обрезание делают, он не теряется". Вряд ли народный артист России Валерий Золотухин или Прохор Шаляпин сказали бы подобное Ксении Собчак, Анфисе Чеховой или Алене Водонаевой. Да и в ответ они вряд ли бы они сумели с детской непосредственностью произнести слова Светы из Иваново: "У меня уже мозг переполнен! Я уже не могу!".