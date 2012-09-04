Телеведущая Роза Сябитова: Ваше тело - ваше дело

Самая известная в России сваха Роза Сябитова честно поделилась секретами своей красоты. Ведущая телепередачи «Давай поженимся», которая ежедневно появляется на экране, так и сказала: «Ваше тело — ваше дело». По мнению Сябитовой, в пластике нет ничего стыдного.

Роза считает, что женщины должны улучшать свое тело. «Создать себе хороший «фасад» - обеспечить таким образом высокую конкурентоспособность, — совершенно естественно для любой женщины!», - пояснила телесваха.

По словам Розы Сябитовой, она перенесла четыре пластических операции, пишет «7 Дней».

У телеведущей двое взрослых детей. Она напомнила, что у рожавщих женщин бывают проблемы с животом. «Сначала я сделала абдоминопластику — то есть у меня с живота срезали лишнюю кожу. Я вернула себе плоский живот через 23 года после родов — пусть и хирургическим путем. И шрам прикрыла татуировкой — веточкой сакуры с нежно-розовыми и белыми цветками», - поделилась подробностями соведущая Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной. Роза также удалила мешки под глазами. Эта пластическая операция - блефаропластика. Про липосакцию Сябитова отозвалась негативно. По ее мнению, отсасывать жир бесполезно. Он возвращается.

А лишний вес Розе Сябитовой удалось сбросить на проекте по похуданию.