Что думает Ксения Собчак о прошедшем празднике

То, как проводился очередной праздник дня Москвы, в котором приняло участие 1,5 миллиона человек, Ксюша сравнила с ярмаркой меда. При этом больше всего ее потрясли экскременты лошадей на улице столицы.



Ксения Собчак на одной из улиц Москвы сфотографировала их, выложила фотку в Твиттер, при этом сообщив, что такое безобразие творится неподалеку от мест народных гуляний.



Обитатели Сети отметили, что, скорее всего, это «нахулиганили» лошади конной полиции и посоветовали Собчак не обращать внимания на данный факт, однако, она не остановилась и в пух и прах раскритиковала проведение Дня города в Москве.



- На пушкинской какой то ад, крики и дикая безвкусица. Что там происходит? То с каким "вкусом" и "оригинальностью" организован день города это конечно адок. наши чиновники вообще в европе бывали? видели как там это? Любой городской московский праздник всегда напоминает ярмарку меда. Лужковская ху@вая карма (орфография автора сохранена), - заявила Ксения Собчак в своем микроблоге, сообщает uznayvse.ru.



