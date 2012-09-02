Названы самые успешные блондинки России (ФОТО)

Светлые волосы женщины - золотистые, белокурые, пепельные - великое подспорье толковой женщине, желающей добиться успеха в любой сфере деятельности: в бизнесе, политике, на сцене или в спорте.

Американцы даже придумали пословицу: Blonds have more fun ("Блондинкам живется веселее"). У этих женщин есть свой праздник. Блондинки отмечают его 31 мая. Рейтинг самых успешных блондинок России составил портал для дам Tata.ru.

Мария Шарапова. Первая ракетка мира. Недавно сообщила, что замуж пока не выходит.









Валентина Матвиенко - экс-губернатор Санкт-Петербурга. Ныне председатель Совета Федерации.









Кристина Орбакайте - певица, многодетная мама









Ксения Собчак - телеведущая, оппозиционер, блогер









Известная артистка, обладательница уникального голоса , многодетная мама - Валерия









Издание также считает талантливыми и успешными блондинками продюсера Яну Рудковскую, актрису Светлану Ходченкову, спортсменку, актрису и депутата Госдумы Марию Кожевникову.