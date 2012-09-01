Певица и молодая мама Елена Ваенга даст курице имя Ксюша

Популярная певица, недавно впервые ставшая мамой, Елена Ваенга еще и занимается хозяйством, в частности - разведением кур. Свои яйца полезны и детям и взрослым. А Ваенга за правильное питание и качественные продукты.

Накануне в своем блоге артистка написала: "Детское мыло , пискаревские молочные продукты и яблоки без парафиновой" рубашки" это ооооооочень круто!!!!!!! А порошковое молоко и курица накормленная антибиотическим комбикормом........... Лучше уж гречка и овсянка.......... Короче хочется хорошо питаться. Чего желаю всем. Даже врагам. ( пусть будут здоровыми.) не хочу быть человеком , которого кормят дорогими или дешевыми " не продуктами". А потом удивляемся почему мы болеем всякими болячками. Вот уж воистину щи и каша - сила наша....... Короче! Я за вологодское масло и галеты)))))))))))))))))))))".

И тут же Елена Ваенга поделилась планами: "Завтра судный день для курей............ Будет вкусный суп!!!!!!!!!!!!!! Весной куплю новых . Самую красивую назову Ксюша! А петуха самого.......... Назову шендырович!!! И ни в коем случае не зарублю!!! Буду любить их до старости( их естественно!!). Пусть бегают глаз радуют... Ну хоть пользу приносят..... Мне.)))))))))))".

Вероятно, курица - Ксюша и петух "шендырович" - Ваенга вспомнил телеведущую Ксению Собчак и атирика Виктора Шендеровича, с которыми они рассорились из отношения к участницам панк-группы Pussy Riot.

А поклонники Ваенги с нетерпением ждут ее возвращения на сцену.