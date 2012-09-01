Телеведущая из Одессы стала Миссис мира 2012 (ВИДЕО)

Победительницей конкурса Миссис мира 2012, который прошел в американском городе Палм-Спрингс, признана 32-летняя телеведущая из Одессы. Титул Миссис Глобал-12 получила Анна Щапова.



Анна в 2009 году получила корону как Пани Одесса, а потом победила во всеукраинском фестивале женской красоты.

Анна родом из Донецка, замужем за одесским бизнесменом, который импортирует и выращивает фрукты. У них две дочери, Полина и Николь.



Анна рассказывает о себе: "В школе я была настолько загружена, что приходилось выбирать между плаванием и музыкой. И я выбрала первое. Это было очень трудно: по две тренировки в день, а потом в семь вечера - домой и сразу за уроки. Это была серьезная закалка, ведь в спорте приучают к дисциплине и ответственности. Затем мама отвела меня еще и в модельную школу. Я прошла кастинг и меня стали приглашать в различные проекты и модельные показы», цитирует ее слова uznayvse.ru .



Дочери занимаются вокалом и хореографией. Полина уже является победительницей конкурса «Мини Мисс Украина». Поля посещает курсы поваренка при одном из одесских ресторанов и удивляет родных кулинарными шедеврами. Николь в этом году идет в первый класс.



По дороге на конкурс у Анны произошла досадная неприятность: в аэропорту Стамбула Анна не досчиталась одного чемодана, в котором находились все атрибуты и наряды, необходимые красавице для участия в конкурсе. Хорошо, что в Палм Спрингс она приехала за десять дней до начала и ей успели помочь ее американские друзья, в течение недели гардероб участницы восстановили. Свой чемодан Анна так и не нашла.



- Говорят, чтобы приобрести - следует потерять, так и получилось. Променяла чемодан одежды на корону "Миссис мира", - шутит победительница.



