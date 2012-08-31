Останкинский суд Москвы взыскал в пользу певицы Елены Ваенги (Хрулевой) 250 тысяч рублей с издательского дома "Бурда" за распространенную в журнале "Отдохни" информацию о беременности певицы.

Требования певицы удовлетворены частично, поскольку изначально она хотела компенсировать ей три миллиона рублей.

Поводом для судебного разбирательства послужили публикация в журнале от 1 июня этого года под заголовком: "Елена Ваенга: беременна и счастлива", а также фотография истицы.

Елена не давала согласие на сбор и распространение информации о своей частной жизни.

Кстати, судебный процесс проходил в закрытом режиме, сообщает rapsinews.ru.

Согласно закону, издательский дом "Бурда", в случае несогласия с решением суда, может оспорить его в вышестоящей инстанции.