Актриса Любовь Толкалина призналась, почему она такая красивая

Любовь Толкалина - актриса, жена режиссера Егора Кончаловского и мама дочки Маши - поделилась секретами красоты. Толкалина с самого детства дружит со спортом. Сейчас она придерживается здорового образа жизни.

Ежедневно по утрам Люба делает зарядку, страется активно двигаться и в течение дня. Иногда актрисе удается заниматься спортом даже на съемочной площадке.

В детстве Толкалина занималась синхронным плаванием. Но с тех времен у нее осталась вредная привычка – ужинать на ночь. Артистка ест перед самым сном, в 22-23 часа. Ей даже кажется, что ночью еда особенно вкусная. Поздние ужины не портят фигуру Любы Толкалиной. Она остается стройной и очаровательной.