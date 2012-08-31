Волочкова станцевала на фестивале в Крыму так, что не смогла уснуть

В Крыму звезды российского и украинского шоу-бизнеса и молодые исполнители собрались на фестивале "Крым мьюзик фест". В концерте участвовала и балерина Анастасия Волочкова. Артистка и сама осталась довольна своим танцем.

В микроблоге в Твиттере она написала: "Станцевала на Крым Фест.. Не могу уснуть.. встречаю рассвет". Презентация номера "Танго" состоялась весной этого года. Артистка летом гастролировала во многих российских городах, ее поклонники уже оценили танец.

Крымчане и гости Ялты говорят, что увидели в эти дни благодаря "Крым мьюзик фест" всех своих любимых исполнителей: Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Таисию Повалий, Николая Баскова, Софию Ротару, Наташу Королеву, Николая Расторгуева из "Любэ", Валерия Леонтьева.

Сегодня в Ялте состоится гала-концерт фестиваля.