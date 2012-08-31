Филипп Киркоров рад первому слову дочери - "дай"
31 августа 2012, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Филипп Киркоров хотя и скрывает от посторонних глаз своих любимых малюток — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, но об их первых успехах рассказывает.
В Крыму на фестивале «Крым Мюзик Фест» в Ялте весело, здесь его любимая Алла, Кристина Орбакайте. Но король поп-музыки скучает по малышам. Он каждый день связывается по скайпу с тетей Мари, которая осталась нянчить детей.
Киркоров похвалился, что его маленькая принцесса Алла-Виктория, названная в честь жены и матери, произнесла самое первое слово «дай». Девочке сейчас 9 месяцев.
Счастливый отец рад. Он готов дать своей дочери все, что она только захочет.
Напомним, Филипп Бедросович показывал фотографии с крещения дочери, которое прошло в Москве. А вот Мартина артист никому показывать не хочет, обидевшись, что его не все правильно поняли.