Певец Филипп Киркоров хотя и скрывает от посторонних глаз своих любимых малюток — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, но об их первых успехах рассказывает.

В Крыму на фестивале «Крым Мюзик Фест» в Ялте весело, здесь его любимая Алла, Кристина Орбакайте. Но король поп-музыки скучает по малышам. Он каждый день связывается по скайпу с тетей Мари, которая осталась нянчить детей.

Киркоров похвалился, что его маленькая принцесса Алла-Виктория, названная в честь жены и матери, произнесла самое первое слово «дай». Девочке сейчас 9 месяцев.

Счастливый отец рад. Он готов дать своей дочери все, что она только захочет.

Напомним, Филипп Бедросович показывал фотографии с крещения дочери, которое прошло в Москве. А вот Мартина артист никому показывать не хочет, обидевшись, что его не все правильно поняли.