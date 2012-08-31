Пугачева на ужин в Ялте пришла с двумя мужьями и в мини (ВИДЕО)

Примадонна Алла Пугачева увидивила крымскую публику. На фестивале молодых талантов «Крым Мьюзик фест» она носит не привычные для нее балахоны, а короткие юбочки и мини-платья. Алла Борисовна прилично похудела и теперь не скрывает ножки. В Ялте Алла Борисовна продемонстрировала совсем новый имидж.

Говорят, наряды артистке создает известный дизайнер Алишер.

В Крым Алла Пугачева приехала с мужем Максимом Галкиным на поезде, в личном вагоне. Напомним, самолетами Примадонна не летает. звездная пара поселилась в отеле «Вилла Елена» в центре Ялты. Там же живет дочь Пугачевой Кристина Орбакайте и ее бывший муж Филипп Киркоров.

За одним из ужином в отеле за столиком увидели всех вместе: Аллу Борисовну в окружении двух мужей.