Альбина Джанабаева смутила кинобомонд в Венеции

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым представила на Венецианском кинофестивале в Италии картину "Измена".

Альбина Джанабаева сыграла в этом фильме главную роль. Начинающая актриса в четверг смело позировала во время фото-колла в симпатичном платье с желтыми цветами от известного дизайнера. Но кинобомонд смутила неаккуратная голова Альбины Джанабаевой.

Прическа певицы - небрежно зачесанный хвост - смутила самого Кирилла Серебренникова. Режиссер даже попытался пригладить волосы актрисы. Серебренников рассказал, почему выбрал на главную роль именно Джанабаеву. По его словам, она не просто красива, а красива естественной, природной красотой. И она к тому же абсолютно, как кошка, органична. "Не стесняется тела, не стесняется быть в кадре некрасивой, не в том ракурсе - она у нас без грима снималась", - рассказал режиссер "Известиям".

"Измена" - история о любви, одержимости и мести. Работу российского режиссера покажут сегодня первой в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля в Palazzo del Cinema.