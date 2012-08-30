Почему Светлана Пермякова очень рада открытию новой станции метро
30 августа 2012, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
«Всем доброе утро!!! Большая радость - метро Новокосино открывают сегодня!! Это в 30 метрах от моего дома!! Ура! Метро - это удобно и быстро!!» – написала в своем микроблоге звезда сериала «Интерны».
Первая мысль, которая посещает при прочтении этих строк: а ей-то что? Наверняка передвигается по столице в шикарном авто с личным водителем.
Оказывается, это не совсем так, вернее, совсем не так.
Светлана Пермякова - исключение из правил. Актриса, недавно родившая долгожданного первенца - дочку, передвигается по Москве исключительно на общественном транспорте, сообщает uznayvse.ru. Именно поэтому Светлану так обрадовало открытие новой ветки в непосредственной близости от ее дома.
фото с сайта uznayvse.ru.