Алла Пугачева всерьез подготовилась к уходу на тот свет

Алла Пугачева приобрела себе место на Кузьминском кладбище. А все родные Примадонны уж давно получили подробные инструкции о том, что им делать в случае ее смерти, хотя умирать певица не собирается.



Примадонна забронировала место рядом с могилой брата. При этом такое приобретение Алла Борисовна считает хорошей приметой, по примеру Иосифа Кобзона. После того как больной раком знаменитый певец приобрел место на кладбище, прошло уже 10 лет.



Поклонникам примадонны волноваться не стоит, поскольку Алла Борисовна умирать совершенно не собирается, да и чувствует она себя прекрасно. По слухам, певица хочет приобрести еще один дом, в котором собирается сделать грандиозный ремонт, поставить красивые, позолоченные двери, обустроить жилище по последнему слову техники и завезти антикварную мебель, пишет uznayvse.ru.

А вчера Примадонна открыла в Ялте фестиваль Crimea Music Fest.