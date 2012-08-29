Борис Моисеев прошел по красной дорожке Crimea Music Fest (ФОТО)

В Ялте в среду стартовал Crimea Music Fest. Звезд шоу-бизнеса встречали бурными аплодисментами и овациями. Фестиваль открыла Примадонна Алла Пугачева. Ее супруг Максим Галкин - ведущий Crimea Music Fest.

Корреспонденты "АН Крым" вели прямую трансляцию. Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров буквально пронеслись по красной дорожке. На красной Максим Галкин в черном пиджаке тоже не остановился с журналистами. А вот Алла Борисовна мило пообщалась с поклонниками. Некоторым даже пожала руки.

София Ротару всем говорила "спасибо", не отвечая на вопросы. Говорят, они перед концертом в шатре с Аллой попили чайку. Борис Моисеев признался, что он очень любит Крым и не в первый раз здесь, но жить бы на полуострове не хотел. Таисия Повалий пришла на фестиваль в "Юбилейный" не с мужем Игорем, а с сыном Денисом.

А Настя Каменских почему-то, словно легкоатлет, пробежала по красной дорожке, не останавливаясь и не оборачиваясь.

Концерт начался с получасовым опозданием. Программу открыла Злата Огневич. Григория Лепса, из-за его неизменных круглых очков, назвали законодателем моды. Лепс на открытии фестиваля исполнил песню "Самый лучший день".

На фото: зрители в ожидании фестиваля







