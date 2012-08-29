Счастливая мама крошечной Варвары актриса Светлана Пермякова считает, что рожать можно не только по любви, но и по дружбе. Именно так получилось в жизни звезды сериала "Интерны".

Светлана Пермякова знает, что отец ее дочки никогда на ней не женится. Актриса на Максима Скрябина обиды не держит, понимает, разница в 20 лет - очень много.

Пермякова призналась, что уже в 25 лет мечтала о ребенке, хотела стать мамой, пишет "7 Дней". Но не складывалось. Не было мужчины, который разделял бы со Светланой это желание.

С Максимом актрису познакомил ее бывший муж Евгений. Скрябин приехал покорять в Москву и какое-то время, по словам Пермяковой, парень жил в кварире Жени. Когда Пермякова и Евгений решили пожениться, именно с Максом она выбирала свадебные наряды, заказывала кафе. В какой-то момент она поняла, что Скрябин стал ее лучшим другом. Однажды Светлана не удержалась и предложила ему стать отцом ребенка.

Девочка – долгожданный ребенок актрисы. Рождение этого ребенка 40-летняя Светлана Пермякова считает чудом.

Напомним, из роддома их встречал Иван Охлобыстин с семьей.