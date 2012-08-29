Российские поклонники Майкла Джексона собирают деньги на памятник певцу

Поклонники короля поп-музыки Майкла Джексона в России собирают деньги на памятник певцу, который хотят установить в Москве. Инициативная группа через Интернет уже собрала больше 300 тысяч рублей, и сборы продолжаются.

Куратор проекта Светлана Ларина рассказала, что стоимость памятника и его установки составляет около 1 миллиона рублей. 28 августа поклонники во всем мире вспоминают Майкла Джексона. Ему исполнилось бы 54 года.

В четверг, 30 августа, в Москве у Дома Шаляпина в 22.30 планируется запуск светящихся шаров в память о музыканте. Шарики можно будет приобрести на месте, а средства, вырученные от их продажи, также пойдут на памятник.

По словам Лариной, работа над памятником уже идет полным ходом. Молодой художник и скульптор Максим Попов уже вылепил гипсовую фигуру, на очереди отливка формы и исполнение в бронзе.

Но еще не ясно, где будет установлен памятник – на частной или муниципальной земле.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет.