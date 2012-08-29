Евгения Феофилактова выдала тайну Ольги у Бузовой

Замужняя участница "Дома-2" Евгения Феофилактова, которая скоро станет мамой, рассказала, что на проекте есть еще беременные. По словам Жени, малыша ждет и ведущая скандального шоу Ольга Бузова.

Сама Оля пока о своем интересном положении не заявляла. Напомним, несколько месяцев назад сбылось пожелание Бузовой - она вышла замуж. Ольга ранее признавалась, что мечтает о детях, хочет стать мамой.

Но пока они с супругом футболистом Дмитрием Тарасовым посещают тусовки, фигура Ольги не изменилась.