Евгения Феофилактова выдала тайну Ольги у Бузовой
29 августа 2012, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Замужняя участница "Дома-2" Евгения Феофилактова, которая скоро станет мамой, рассказала, что на проекте есть еще беременные. По словам Жени, малыша ждет и ведущая скандального шоу Ольга Бузова.
Сама Оля пока о своем интересном положении не заявляла. Напомним, несколько месяцев назад сбылось пожелание Бузовой - она вышла замуж. Ольга ранее признавалась, что мечтает о детях, хочет стать мамой.
Но пока они с супругом футболистом Дмитрием Тарасовым посещают тусовки, фигура Ольги не изменилась.