У Киркорова случилась бессоница, жители Ялты тоже не спали

В концертном зале «Юбилейный» в Ялте в ночь с 27 на 28 августа король российской эстрады Филипп КИРКОРОВ репетировал до трех часов ночи. Жители и гости Ялты тоже не спали, окружив зал в надежде увидеть звезду.

Прилетев вечером в Крым, Филипп остановился на «Вилле Елена», куда ранее прибыли Алла ПУГАЧЕВА и Максим ГАЛКИН, но задерживаться там не стал, отправился на репетицию.



«Все три дня Филипп Бедросович будет сверкать в программах Crimea Music Fest. Особо ответственный для него день – 31 августа, так как артист презентует целый блок любимых и премьерных песен. Каждую мизансцену того или иного концертного номера КИРКОРОВ оттачивал до блеска. Особенно пришлось потрудиться над постановкой песни «Одна на миллион», посвященной Алле ПУГАЧЕВОЙ. Филипп пребывал в весьма благостном настроении, был очень миролюбив и галантен с дамами на площадке», - отмечают в пресс-службе.



Ведущий программы «Будильники» на Русском Радио Сергей ФЕДОТОВ, видел репетицию и рассказал о похоронном атрибуте, который КИРКОРОВ вынесет на сцену во время исполнения композиции «Одна на миллион», сообщают «Аргументы Недели-Крым».



«Что гроб, гроб… Легенькая небольшая конструкция, несерьезно как-то… Масштабу артиста не отвечает. Целый саркофаг! Вот что на самом деле привез Филипп в Ялту. Неужто решил замуровать себя ради все еще любимой им Примадонны?!», - сказал ФЕДОТОВ.



