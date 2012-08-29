Никита Джигурда пообещал Свете из Иванова зачать еще одного ребенка

Никита ДЖИГУРДА принял участие в скандальной программе, которую ведет набирающая популярность в шоу-бизнесе Света из Иваново. Выпуск программы оказался довольно эпатажным.

Уже вначале Джигурда выступил экстравагантно, со словами: «Давай чакру прочищу» обнял Свету и принялся делать двусмысленные поступательные движения. Ведущая сопротивления не оказала, и стала хихикать. Свидетели же этой сцены сразу принялись снимать происходящее на мобильные телефоны.

Света, кстати, поменяла свой внешний вид что не приминул заметитьДжигурда. Над ее новым образом работал Сергей Зверев.

- Вы масть поменяли, по-моему. Я сразу не узнал, - отметил Джигурда, сообщает eg.ru.

После Света начала задавать Джигурде вопросы и поинтересовалась, сколько у него детей.

- Четыре сыночка и лапочка-дочка. Я отец-герой. У меня пятеро детей, - заявил Джигурда. И огорошил телеведущую признанием, что он намерен зачать еще одного:

- Один сын в Украине, а четверо в России. Значит, должен быть пятый российский гражданин. Тогда я буду требовать у правительства и Кремля повышения зарплаты, пенсии и всех выплат пособий, поскольку я отец-герой. Я их не воспитываю. Я свободу даю, я же бог любви. Дети мои, вы свободны! Папа уже все сделал. Дети появились на свет. Они должны быть мне благодарны за то, что я их зачал, родил, я - гениальный Джигурда!



