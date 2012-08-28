Женя Феофилактова вынашивает грандиозные планы в отношении «Дома-2»

Одна из самых ярких участниц скандального реалити-шоу Евгения Феофилактова, как оказывается, вынашивает не только ребенка, но и грандиозные планы на карьеру.

Сейчас Женя беременна. Они с супругом Антоном Гусевым сообщили, что на некоторое время покинут периметр. Ранее они сообщали, что уйдут из «Дома-2» всего на четыре месяца. На днях Евгения Феофилактова-Гусева заявила, что они с супругом после рождения малыша не будут возвращаться на телепроект.

Но не все просто. Женя больше не хочет быть рядовой участницей «Дома-2». Амбициозная девушка мечтает стать как минимум ведущей проекта. Она мечтает построить карьеру на телевидении.

Поклонники и участники шоу сомневаются, что Феофилактову назначат ведущей передачи. Но Евгения уверена в себе, она считает, что справится с этой ролью.

Ранее продюсер проекта развеяла слухи, что «Дом-2» будет вести Дарья Пынзарь.