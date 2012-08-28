Сергей Жигунов снимет Анастасию Заворотнюк в кино

Знаменитый актер Сергей Жигунов приступил у съемкам новой версии «Трех мушкетеров». Кого пригласить на мужские роли - у Жигунова сомнений не возникло. Говорят, что Д’Артаньяна сыграет Риналь Мухаметов, Атоса — Юрий Чурсин, Портоса — Алексей Макаров, а Арамиса — Павел Баршак.

А с актрисами режиссер задумался. Жигунову хотелось на главные роли пригласить не слишком засвеченных актеров. Он никак не может выбрать актрису на роль Констанции Буонасье - возлюбленной д’Артаньяна. В светской тусовке появились слухи, что на эту роль «Гардемарин» пригласит Анастасию Заворотнюк. Напомним, во время совместной работы на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» у Заворотнюк и Жигунова закрутился нешуточный роман.

И Анастасию в этой роли Жигунов не видит, сообщает 7d.org.ua. «Какая из Насти Констанция? По сюжету романа Александра Дюма, который лежит в основе фильма, д’Артаньяну всего 18! А его возлюбленной — 25 лет. Поэтому Заворотнюк в невесты главного героя по возрасту не подходит. Она ему разве что в мамы годится...»

Воображение у Жигунова разыгралось. Он подумал, почему бы не оживить и не представить зрителю родительницу д’Артаньяна? А Насте ее не сыграть?! Тогда в ремейке точно появилось бы что-то неожиданное и оригинальное.