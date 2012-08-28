Актрисе Оксане Акиньшиной Грузия понравилась, но она не уезжает

Оксана Акиньшина опровергла слухи о том, что она уезжает в Грузию из-за своего избранника Арчила Геловани. Разговоры о переезде Акиньшиной в Грузию пошли после того, как она похвалила эту страну.

Арчил Геловани также удивлен, что его называют грузинским продюсером: он родился, живет и работает в Москве. По его словам, он любит бывать в Грузии и чувствует себя там комфортно, как дома, пишет

А Оксана Акиньшина приезжала в Грузию, сопровождая любимого во время съемок фильма «Любовь с акцентом» режиссера Резо Гигинеишвили. Эту картину продюсирует Геловани.