Дженнифер Энистон беременна и ждет ребенка от Джастина Теру

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон ждет ребенка от Джастина Теру. О беременности Энистон, за которую после развода с актером Бредом Питтом много лет очень переживают ее поклонники, проболталась мать актрисы Нэнси Доу.

Бабушка, которая заждалась внуков, от радости за дочь растрезвонила новость на весь свет. Отцом ребенка является жених Энистон Дженнифер Джастин Теру. Мать артистки также проговорилась, что влюбленные уж скоро сыграют свадьбу в Мексике.

"АН" сообщали, что Энистон ответила "да" на предложение Джастина Теру. Сейчас известные кутюрье готовят платье актрисе.

Говорят, что бывший муж Дженифер Энистон все-таки в ближайшее время устроит свадьбу с Анджелиной Джоли. Эта звездная пара воспитывает шестерых детей - родных и приемных.