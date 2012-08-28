Американская поп-певица Мадонна выступила с заявлением в защиту своего довольно скандального гастрольного тура и продолжает своё шоу. Текст заявления опубликован на сайте исполнительницы.

Мировой тур Мадонны, посвященный выходу альбома "MDNA" сопровождается различными скандалами. Напомним, что в России было подан иск на Мадонну за поддержку Pussy Riot и гомосексуалистов.

"Моё шоу – это моё путешествие. Путешествие души от тьмы к свету, от гнева к любви, от хаоса к порядку, – говорит Мадонна в своём заявлении. – Это правда, что в начале шоу много насилия, и иногда я использую бутафорское оружие, но оно используется как метафора. Оно символизирует желание стать сильнее и остановить то, что может навредить. В моем случае это желание остановить ложь и лицемерие церкви, нетерпимость многих узколобых культур и обществ, которые мне встречались".

Мадонна подчеркнула, что ее шоу является рассказом, который показывает зрителю, что с негативными чувствами можно справляться не с помощью насилия, а с помощью любви, которая, по ее словам, есть в каждом человеке.

Несмотря ни на что, Мадонна продолжает своё турне. Впереди её ждут города США. Кстати, по данным Billboard, первые 11 шоу в рамках турне принесли Мадонне около 50 миллионов долларов.