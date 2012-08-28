У Сильвестра Сталлоне новое горе: скончалась сестра

Сестра знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне Тони Энн Филити скончалась от рака легких в воскресенье утром на 49-м году жизни. Последнее время она мучилась от жутких болей и принимала обезболивающие.

О смерти сестры Сильвестру сообщила его мать Жаклин Сталлоне, которая ухаживала за сестрой до последнего дня.

"Я всегда думала, что произойдет какое-то чудо. Она проснется, и все окажется дурным сном, – сказала мать Сталлоне. – Это просто ужасно. Я потеряла внука, а теперь и моя дочь покинула нас всего в 48 лет. Это непросто. Я не знаю, что делать".

Всего около месяца назад в городке Брентвуд в штате Калифорния прошли похороны старшего сына Сильвестра Сталлоне Сэйджа. Ему было 36 лет, он был актером, режиссером и кинопродюсером.



