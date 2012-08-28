Пугачева остановилась в шикарном отеле в Ялте, но у властей к нему претензии

Алла Пугачева и Максим Галкин, приехавшие просто покупаться в Крым, остановились в ялтинском отеле «Вилла Елена». В каком конкретно номере будут проживать артисты в дни фестиваля Crimea Music Fest, не сообщается. Известно, что стоимость королевского пентхауса составляет 32 тыс. 980 грн.

«Вилла Елена» - классический 5-звездочный отель, расположенный на побережье Черного моря.

Элегантные люксы и апартаменты «Виллы Елена» оборудованы кухней, телевизором с плоским экраном и DVD-плеероми. Они оформлены в индивидуальном стиле и обставлены итальянской и антикварной мебелью. Самый роскошный номер в отеле расположен на 5 этаже. Его общая площадь составляет 230 кв. м. Он включает в себя три комнаты: две – спальни, одну гостиную. Из этого номера открывается вид на Большую Ялту.









Гостиная представляет собой объемный зал с декоративной кухней, столовой, кухней, зоной отдыха и выходом на южную меблированную террасу с видом на Набережную, Ялтинскую бухту, маяк и море. В спальне стоит большая двуспальная кровать, а из ее окон видны парк и бассейн отеля, восточная гряда Крымских гор и Черноморское побережье.

Скорее всего, супруги после работы на фестивале и купания в Черном море будут отдыхать в нем. Гости могут отдохнуть в спа-салоне отеля, который оборудован гидромассажной ванной и парной, сообщает «АН Крым».

Однако ранее заместитель мэра Ялты Елена Юрченко заявляла о том, что «Вилла Елена» скрывает свои реальные доходы.

«Все мы знаем прекраснейший отель в Ялте «Вилла Елена». Я должна сказать, что на сегодня там работают пять СПД – единщиков. И оплачивают они всего три тысячи гривен туристического сбора. К примеру, похожий объект — отель «Ореанда» — ими оплачена 121 тысяча гривен. При этом средняя стоимость проживания в «Вилле Елена» в одном номере составляет пять тысяч гривен. Получается, исходя из суммы в три тысячи гривен налогов, что только три номера отеля работали 21 день в этом сезоне. Мы, конечно, понимаем, что это не так и это — непоступление доходов в городской бюджет», — отметила Юрченко.

«Составьте список из пяти-десяти объектов, которые нарушают правила, и покажите всем, что эти объекты будут вами растоптаны! «Вилла Елена» и все остальные! Если они не платят деньги в бюджет и не обеспечивают нормальную работу курортной инфраструктуры, то это камнем ложится на имидж Ялты», - прокомментировал эту ситуацию крымский премьер Могилев.

Напомним, накануне Пугачева и Галкин приехали в Крым в отличном настроении. Но с журналистами общаться совсем не захотели.