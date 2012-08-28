Как Аллу Пугачеву и Максима Галкина в Крыму встречали (ВИДЕО)

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву с супругом Максимом Галкиным встретили в Крыму с хлебом-солью. Алла Борисовна - организатор Crimea Music Fest - прибыла в Крым в личном вагоне.

Поезд прибыл в Симферополь с пятнадцатиминутным опозданием.

Корреспонденты "АН-Крым" передают, что певица с супругом-юмористом прибыли в отличном расположении духа. Максиму понравился каравай, девушки в кокошниках предложили взять хлеб с собой. Алла сказала лишь пару фраз, в том числе о своем желании купаться. Автомобиль подали прямо к вагону.

Пугачева и Галкин долго общаться не стали. Позволили сделать несколько снимков, всем помахали и сели в машину. До встречи на фестивале.