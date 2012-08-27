Дмитрий Маликов станет ведущим популярной детской передачи

Певец и композитор Дмитрий Маликов станет вести выпуски программы "Спокойной ночи, малыши!" в новом телесезоне. Об этом сообщается в пресс-релизе Трансконтинентальной МедиаКомпании (ТМК-Медиа).

В выпусках популярной детской передачи с приходом Дмитрия больше внимания будет уделяться музыке.

Прежние ведущие программы Анна Михалкова и Оксана Федорова продолжат вести передачу, сообщает РИА «Новости».

"Спокойной ночи, малыши!" - телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая выходит на ТВ с 1 сентября 1964 года.



Телепередача трижды - в 1997, 2002 и 2003 годах - становилась лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучшая детская программа". Ведущими программы были Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Юрий Николаев и Амаяк Акопян.



