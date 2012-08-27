Алла Пугачева приехала в Крым в личном вагоне поезда "Москва-Симферополь"
27 августа 2012, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
На первый путь симферопольского железнодорожного вокзала с опозданием в десять минут прибыла примадонна российской эстрады Алла Пугачева с супругом, знаменитым юмористом Максимом Галкиным.
Они прибыли в личном вагоне певицы, прицепленном в качестве первого к поезду №17 «Москва-Севастополь». Состав должен был прийти в 12:56, но задержался, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
Знаменитую пару встречали вице-спикер Сергей Донич и министр культуры автономии Алена Плакида, которая вручила певице букет роз. Три девушки держали хлеб-соль.
На перроне, куда вышли супруги, образовалась страшная давка.
На вопрос журналистов, чем примадонна планирует заняться в Крыму, помимо участия в фестивале Crimea Music Fest, она лаконично ответила: «Я хочу искупаться в море».
После этого супруги сели в автомобиль, ждавший их прямо на перроне. Для «купания в море» пара прихватила с собой 6 чемоданов вещей.
Алла Пугачева является идейным вдохновителем международного музыкального фестиваля Crimea Music Fest, который в этом году пройдет в Ялте с 29 по 31 августа.