На первый путь симферопольского железнодорожного вокзала с опозданием в десять минут прибыла примадонна российской эстрады Алла Пугачева с супругом, знаменитым юмористом Максимом Галкиным.

Они прибыли в личном вагоне певицы, прицепленном в качестве первого к поезду №17 «Москва-Севастополь». Состав должен был прийти в 12:56, но задержался, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Знаменитую пару встречали вице-спикер Сергей Донич и министр культуры автономии Алена Плакида, которая вручила певице букет роз. Три девушки держали хлеб-соль.



На перроне, куда вышли супруги, образовалась страшная давка.

На вопрос журналистов, чем примадонна планирует заняться в Крыму, помимо участия в фестивале Crimea Music Fest, она лаконично ответила: «Я хочу искупаться в море».

После этого супруги сели в автомобиль, ждавший их прямо на перроне. Для «купания в море» пара прихватила с собой 6 чемоданов вещей.

Алла Пугачева является идейным вдохновителем международного музыкального фестиваля Crimea Music Fest, который в этом году пройдет в Ялте с 29 по 31 августа.



