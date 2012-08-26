Дама из «Дома-2» Ирина Агибалова готова еще 5 раз становиться «Лопухом года»

Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова готова еще пять раз становиться «Лопухом года», лишь бы остаться на проекте.

Агибалова - дама одиозная. Поклонники «Дома-2» недоумевают, для чего она находится на телевизионном проекте, главная цель которого – поиск любви и строительство отношений. Известно, что у Ирины Александровны есть муж, семья и даже маленький внук. Все они находятся вне периметра шоу.

Какую цель преследует эта дама? Агибалова уже два года подряд побеждает в номинации «Лопух года». Но проект покидать она не станет.

Самая старшая участница проекта лично возложила на себя функцию «санитара телестройки», якобы обличая зло и борясь с ним. Поэтому Агибалова заявила, что ради осуществления этой цели она даже готова еще пять лет подряд становиться «Лопухом года». «Телебабушка» проекта намерена еще минимум пять лет находиться на шоу «Дом-2»?