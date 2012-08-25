Игорь Верник признался: свадьбы не будет, он один

Известняый актер и шоумен Игорь Верник на фестиваль российского искусства в Канне приехал один. По его словам, с невестой, моделью Дарьей Стыровой они поссорились.

Верник рассказал, что свадьбы не предвидится. "Как видите, никого рядом со мной нет. Я один...", - сказал шоумен изданию "7 Дней".

Более года назад Игорь признавался, что сделал любимой девушке предложение 8 января 2011 года, причем в восемь часов вечера. Дарье нравится цифра 8, как знак бесконечности. Вот только бесконечным для этой красивой пары стало ожидание свадьбы. По словам Верника, все сроки вышли, отношения остались в прошлом.