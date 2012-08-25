Голливудский актер Стивен Болдуин арестован в CША за нарушении ПДД

В США полиция Нью-Йорка арестовала актера Стивена Болдуина за нарушение правил дорожного движения. Голливудскую звезду задержали за вождение транспортного средства с просроченным водительским удостоверением.

Инспекторы остановили Lexus после того как водитель развернулся в неположенном месте на пересечении двух улиц. За рулем сидел Болдуин. Его доставили в полицию. Стивен Болдуин - младший брат актера Алека Болдуина - должен будет предстать перед судом в октябре.

Стивен Болдуин прославился, сыграв роль в фильме «Подозрительные лица». Национальный совет критиков присудил ему престижную премию «За лучшую роль».

Последний фильм, в котором актер снялся, — «Схватка в небе» — вышел на экраны в 2008 году.