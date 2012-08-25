Кэти Холмс ничего не получит от бывшего мужа

После официального расторжения брака Кэти Холмс и Тома Круз стали известны новые подробности развода. Голливудский актер Круз будет выплачивать на содержание для своей дочери Сури ещё 12 лет.

Но сама Холмс ничего не получит от бывшего мужа. При этом, Кэти сможет уберечь Сури от обучения в интернате саентологии.

Как сообщает британский сайт TMZ, специализирующийся на публикации новостей из жизни звезд, голливудская актриса Кэти Холмс будет получать после развода с Томом Крузом, не намного больше, чем «скромную поддержку для ребенка». При этом сайт ссылается на источник, который знаком с бумагами о разводе.