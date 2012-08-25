Киркоров, Моисеев, Лепс станут участниками afterparty Crimea Music Fest

Известные российские и украинские артисты станут участниками afterparty Международного музыкального фестиваля Crimea Music Fest. Желающие могут встретиться в ялтинском клубе IKON с Филипп Киркоровым, Григорием Лепсом, Борисом Моисеевым, Наташей Королевой, Потапом, Виталием Козловским и многими другими.

Для того чтобы попасть на afterparty, необходимо участвовать в аукционе, участники которого, выкупив vip-столик на 5 человек (вход для них будет бесплатным), смогут увидеть и пообщаться со звездами украинского и российского шоу-бизнеса, сообщает "АН Крым".

Обязательное условие: участниками аукциона могут быть только дееспособные лица, достигшие 18 лет. Стартовая цена VIP-столика — 5000 гривен. Для участия в аукционе необходимо присоединиться к официальной странице фестиваля в социальной сети Facebook, указать в комментариях ставку. Она должна быть на 500 гривен больше предыдущей.