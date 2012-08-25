У Никиты Джигурды и Светы из Иваново появился общий интерес

Известный певец и актер Никита Джигурда и молодая телеведущая Светлана Курицына, известная как «Света из Иваново», будут работать вместе. Джигурду и Свету пригласили озвучивать персонажей канадской картины «Самый страшный фильм 3D».

В компании «Наше кино», занимающейся прокатом фильма в России, рассказали, что неподражаемым голосом Джигурды будет говорить персонаж актера Кристофера Ллойда, а Света из Иваново озвучит роль, исполняемую Бриттани Аллен. Помимо них в дубляже картины принимают участие украинский певец Валентин Стрыкало и российский актер Роман Керимов, известный в Рунете, как «Рома Желудь».

«Самый страшный фильм 3D» режиссера Эйприл Маллен рассказывает о том, как компания молодых людей, произнося заклинание, пробуждает древнее проклятие, превращающее людей в зомби.

В российский прокат «Самый страшный фильм 3D» выходит 11 октября.