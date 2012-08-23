Племянник Майкла Джексона получил опеку над его детьми

Мать Майкла Джексона Кэтрин и его племянник TJ Джексон вместе теперь будут заботится о детях поп-короля. Суд Лос-Анджелеса вынес решение, согласно которому 82- летняя мать Джексона и его 34-летний племянник разделят опеку над 15-летним Принсом Майклом, 14-летней Пэрис и 10-летним Принсом Майклом II (Бланкет).

Сын брата Майкла Джэксона, TJ Джексон в начале июля получил право на опёку над несовершеннолетними детьми певца, так как сама мать Джексона в тот момент уехала на длительный отдых и была недоступна по телефону.

В начале августа TJ Джексон уже смог договориться с ней о разделении опеки.

Перед вынесением решения, судья выяснял, насколько хорошо мать Джексона может справляться со своими обязанностями. Расследование показало, что Кэтрин прекрасно справляется со своей работой.

Майкл Джексон умер в июне 2009 года от передозировки анестетика пропофола. Наследство Джексона раскололо его семью. Всё свое состояние король поп-музыки завещал своей матери и детям. Его отец, братья и сестры ничего не получили.